El Dr. Fogazzi, de General Villegas, explicó las causas médicas de la muerte de Jesús (VIDEO)

El profesional (MN 75128), cirujano, explicó mediante un video gráfico, y breve, respetando los tiempos de las redes sociales, los motivos médicos que provocaron la muerte de Jesús.

Fogazzi basó su relato en aspectos bíblicos, e inspirado en un artículo científico que cita.

El presente, que existe principalmente de manera gráfica, deja algunos aspectos que podrían citarse, pero dado el tiempo para redes, exige esta simplificación; no obstante, resulta interesante y hace un importante aporte para conocer otro aspecto de este hecho que la humanidad conmemora cada año.