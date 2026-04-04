IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: extraño fenómeno en el cielo
Un lector de Distrito Interior viajaba hacia Trenque Lauquen cuando al circular por Fortín Olavarría observó luces que rápidamente llamaron su atención, por lo que detuvo el vehículo y logró captar con su celular el despliegue.
Tal lo observado, lo que parecen luces alineadas, similar a los satélites de Space X (Stralink), va mutando en cuestión de segundos hasta producirse lo que se deduce, una explosión hasta que finalmente desaparecen.
Según averiguaciones, podría tratarse de un meteorito que ingresó a la atmósfera y se desintegró, o basura espacial que al ingreso a la atmósfera se desintegra produciendo el efecto visual observado y registrado por Sebastián Guerra de Emilio V. Bunge, a quien agradecemos este material que publicamos.
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