Para los representantes de la educación de la Provincia, en General Villegas, primero la ideología partidaria, luego la propaganda propia, y más allá la verdad

Las autoridades educativas del distrito, representantes directos de la Provincia de Buenos Aires, y los referentes políticos del espacio Derecho al Futuro, han demostrado una vez más que para ellos primero está la ideología partidaria, luego la propaganda propia, y más allá la verdad.

Cuestionados desde hace tiempo por la aparente e inexplicable protección brindada a los directivos de uno de los establecimientos educativos que tuvo en otras épocas el mayor prestigio, por lo que hace apenas unas horas, el ex presidente del Centro de Estudiantes, egresado el año pasado, también los cuestionó duramente, públicamente e identificándose, justamente porque no tiene nada que esconder.

Ante situaciones como la mencionada, han elegido ser indiferentes a la comunidad que ellos mismos habitan y forman, cuando, de diferentes maneras, les ha pedido una explicación.

Casta pura. Sensación de impunidad. Educación ideologizada. Todo lo que hacen los nuestro está bien, aunque esté mal. Aparentemente a esos cánones responden (aclaramos que es en potencial, por si se les ocurre acudir a la justicia).

Este lunes lo iniciaron, sobre el final del día, acentuando su postura anti comunidad, perdón, ante la comunidad, con un comunicado acerca de una noticia que dió el presidente del club Atlético en FM Peregrina, luego replicada en Distrito Interior (este medio) el sábado pasado, donde hizo mención al acuerdo firmado con la Provincia de Buenos Aires, justamente el área Educación.

Ante los comentarios que la misma generó no dudaron en acudir al panfleto virtual y «aclarar» los dichos.

En realidad lo que hicieron (puede leerse al pie de esta publicación) fue «atajarse», dado que, entendemos, el termómetro social no los deja tranquilos, sobre todo para sus pretensiones y aspiraciones, entre ellas, las de no perder los lugares conquistados (siempre en potencial, por lo anteriormente expuesto).

No solamente no aclaran que fueron los dichos de una autoridad de una institución deportiva de la ciudad, no mencionan a ninguno de los medios de comunicación involucrados, sino que ni siquiera hubo un contacto para, por los mismos canales, aclarar, si fuera necesario.

Una práctica arcaica, de la vieja política, que no se resignan a cambiar.

El convenio existe, ya fue firmado, y ¿qué tiene de malo que se articulen voluntades entre el Estado provincial y un club para que lo antes posible una comunidad que no la tiene cuente con una pileta climatizada para uso deportivo, educativo y terapéutico?.

¿Tan frágil les resulta el trabajo que realizan que tienen que deben propagandear, salvar su imagen a costa de cualquier «precio»?.

Son lo que critican. A nosotros no nos sorprende.

Audio de la entrevista con Eugenio Leporati, presidente del club Atlético Villegas, donde anunció el convenio con provincia

Placas virtuales con las que Jefatura Distrital y militantes de Derecho al Futuro salió a cruzar el anuncio del convenio y su posterior publicación