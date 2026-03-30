Un camión se quebró al medio cuando circulaba por una calle de General Villegas

El camión, un Mercedes Benz, que circulaba por calle Paso, entre Irastorza y Berutti, sufrió la inusual rotura, al quebrarse su chasis al medio.

Partido, como se lo ibserva, quedó en el medio de la calle sin chances de continuar.

El rodado es de Coronel Charlone. El camión acababa de ser retirado de un taller en General Villegas donde había ingresado por la reparación de mangueras de aire, según expresó el chofer, que tambien es de la localidad perteneciente al distrito.

La Guardia Urbana mantiene la calle cortada desde la intersección de Paso y Berutti, preventivamente.