Zonal: al menos 4 víctimas fatales al chocar un auto con un camión en la Ruta 5

Un grave accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 294 de la Ruta Nacional Nº 5, donde colisionaron un automóvil y un camión esta noche.

Según informó un cronista de La Trocha Digital, de 9 de Julio, presente en el lugar, autoridades policiales confirmaron hasta el momento al menos cuatro víctimas fatales como consecuencia del fuerte impacto.

En el sitio trabajan intensamente efectivos policiales, bomberos y personal de salud, mientras la circulación permanece restringida.

Se solicita circular con extrema precaución en la zona.