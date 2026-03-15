AMPLIAMOS: accidente en R33, el conductor, de Piedritas, no sufrió heridas de consideración

Esta mañana minutos después de las 8 horas una Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 33 años, de Piedritas, colisionó contra un carretón que era tirado por un camión, el que transportaba maquinaria agrícola.

El auto circulaba desde General Villegas hacia Piedritas, el camión lo hacía en sentido contrario.

El hermano del conductor del rodado menor contó a Distrito Interior, que el joven le manifestó haberse quedado dormido.

A pesar de haber estado atrapado en el habitáculo, no sufrió lesiones de consideración, incluso se habrían descartado posibles que no había sufrido fracturas; solo un corte en uno de los brazos.

El auto quedó destruido, principalmente en el frente e interior donde los comandos se desplazaron hacia los asientos. Tras varios minutos de intenso trabajo, y con el uso de herramientas neumáticas, los bomberos de Piedritas y Villegas lograron rescatarlo sin mayores inconvenientes.

El auto había quedado sobre la banquina de su mano, en dirección al asfalto.

El tránsito fue interrumpido solamente por un breve lapso en el momento en que la ambulancia trasladaba al paciente hacia el hospital, el resto del tiempo estuvo asistido por personal de la Policía de Seguridad Vial.

El hecho ocurrió a la altura del establecimiento El Árbol Solo.