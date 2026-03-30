Conmoción en Santa Fe: un alumno mato a un compañero e hirió a otros con un arma

Un alumno de un colegio de Santa Fe ingresó con un arma, disparó, mató a un compañero e hirió a otros dos.

El dramático episodio ocurrió este lunes, poco después del ingreso de los chicos a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal.

A causa del brutal hecho, las clases fueron suspendidas. Dentro de la institución, una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

De acuerdo a los primeros datos aportados, varios alumnos fueron trasladados al hospital local. Hasta el momento se desconoce cómo ingresó el arma al establecimiento.

El agresor es un alumno del colegio que tendría entre 15 y 16 años, según especificó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristobal.