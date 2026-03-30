AMPLIAMOS: dio positivo el allanamiento en General Villegas y secuestraron un arma

La Policía Comunal buscaba esta mañana en una precaria vivienda del barrio Evita, conocido como El Chaparral, un arma de fuego tipo revólver, por una causa caratulada Amenazas agravadas.

Finalmente se logró secuestrar un arma de fuego, tipo pistola (expresa el parte de prensa policial) con las mismas características, la que ya se encuentra en poder de las autoridades intervinientes.

En el caso interviene la UFI N° 6 a cargo del Dr. Fabio Arcomano, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.