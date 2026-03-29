General Villegas: ¿Campana 2027? (VIDEO)

El ex intendente de General Villegas, Eduardo Campana, podría ser el segundo candidato a intendente, teniendo en cuenta que el actual primer mandatario comunal, Gilberto Alegre, anunció que lo es, actualmente, por Derecho al Futuro, el espacio que encabeza el Gobernador Axel Kicillof

Tiempo atrás trascendió que había un grupo de villeguenses pensando en proponerle ir nuevamente por la Municipalidad, sin embargo, el médico devenido en político no confirmó, pero tampoco lo negó.

Una fuente comentó a Distrito Interior que habían existido encuentros, pero eran más reunión de amigos o peñas, que movida política.

En las últimas horas, Campana cenó, entre otros, con Patricia Bullrich; el encuentro se dio en el marco de su concurrencia a la obra de teatro de la calle Corrientes en la que participa el marido de la senadora nacional y el villeguense Silvio Klein, sin embargo, tratándose de política nada es casual.

Realizadas las consultas del caso, a Eduardo Campana lo pretenden los «Patricitas», él es uno de él; es decir que la idea surge de los propios.

Pero el dato más llamativo es que la candidatura se daría por La LIbertad Avanza. Continuará …