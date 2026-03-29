Así robaban esta madrugada en la agencia de autos en General Villegas (VIDEO)

Las cámaras de seguridad del lugar muestran a dos sujetos revolviendo en el escritorio de la agencia LusCar, propiedad de Álvaro Lus.

Se aprecia que el hecho ocurrió a las 5:15 de este domingo.

Dos son los ladrones que tras haber ingresado por un ventiluz, aparente escalamiento, se llevaron algunos elementos del interior.

A simple vista se puede ver que estaban detrás de dinero, que no había en el lugar, dado que generalmente no dejan dinero, cheques o documentos de ese tipo.

Ya radicada la denuncia, la Policía tomó intervención en este y otro hecho ocurrido a metros del lugar.