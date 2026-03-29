ÚLTIMA NOTICIA: robos en la madrugada de General Villegas

Este domingo inició, para al menos dos vecinos de la ciudad, con la lamentable noticia que fueron víctimas de robo en sus lugares de trabajo.

Uno de los blancos para el o los malvivientes es una agencia de autos ubicada sobre la calle Pringles, casi Castelli, y el otro un galpón, en el que se guardan herramientas y equipos de calderas, sobre Castelli.

Uno de los sitios se encuentra a la vuelta del otro.

Para ingresar al galpón fue utilizada aparentemente una barreta con la que fue violentado un candado, llevándose elementos del interior. En el caso de la agencia, cuyo patio da al del galpón, el ingreso fue por un ventiluz; en este caso habrían faltado herramientas, en primera instancia.

En estos momentos, pasadas las 11 horas, los damnificados se encuentra radicando la denuncia.