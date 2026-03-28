Vialidad cortará el camino del Meridiano entre Banderaló y Villa Sauze

La información indica que las tareas iniciarán el martes 31 de marzo, pero no menciona fecha de finalización, aunque se estima que puede tratarse de unas 48 horas, dependiendo del clima.

La crecida en el cauce del Río V, que por el momento no presenta inconvenientes se está monitoreando y ésta ha aumentado, de allí que se están tomando las medidas necesarias ante esta situación.

No obstante, este trabajo en los tubos se da luego que se produjera un desmoronamiento en la traza que une las dos localidades del partido de General Villegas.