Con un acto, el club Eclipse inaugura esta tarde la cancha en el nuevo predio

A las 18 horas de este viernes 27 de marzo en el nuevo predio ubicado sobre Avenida Chassaing Sur quedará formalmente inaugurada la cancha de fútbol once de «La Maquinita», y serán sus instalaciones presentadas en sociedad.

El club que históricamente jugó en el predio ubicado entre las calles Vieytes, Paso y Berutti, trabaja en este nuevo espacio desde los años 2008/2009, en el que han ido realizando diferentes obras, que incluye la colocación del arbolado existente; a llí, inicialmente funcionó la pista de karting y motos, la que, anticipó el nuevo presidente, es en un 8’% probable que allí se construyan canchas auxiliares.

Desde entonces el sueño, por una necesidad, fue la de construir la cancha mayor y se jueguen allí los partidos del torneo oficial.

Con lo necesario terminado y la habilitación de la Municipalidad y el Aprevide, hoy se corta la cinta.

En el acto se descubrirán plazas, habrá palabras alusivas de autoridades, y se invitará a los presentes a recorrer las nuevas instalaciones.

El partido inaugural será mañana sábado frente a JUventud de Banderaló donde se enfrentarán la 3° y 1°, no l acategoría Senior, ya que Juventud no cuenta con ésta, y Femenino, este año no se lleva a cabo.