General Pinto: tras el choque con un auto, se prendió fuego una moto

El siniestro ocurrió en las primeras horas de esta tarde en el camino asfaltado que une la ciudad cabecera con la localidad de Germania.

Fue a unos 3 kilómetros de Pinto que, por causas que se tratan de establecer, un Fiat Vivace, conducido pro una mujer de 51 años, colisionó con una moto marca Guerrero 200 cc, en la que se movilizaba un hombre de 27 años, ambos de General Pinto.

Como consecuencia el rodado menor se prendió fuego, quedando completamente envuelto en llamas, en tanto el motociclista fue trasladado al hospital por el SAME, ya qu epresentaba lesiones, ninguna de gravedad, en principio. la conductora del auto resultó ilesa.

En el lugar, donde el tránsito fue desviado pro caminos alternativos a la espera d ela llegada de la Policía Científica, trabajaron bomberos y personal de la Policía Comunal.