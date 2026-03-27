El outlet de Oker es una oportunidad para niños, adolescentes y adultos que se extiende hasta el sábado

Desde que fue anunciado el flujo de gente fue incesante, aprovechando estas ofertas que en algunos casos alcanzan el 50% de descuento.

Ariadna Lamas, dueña del local ubicado en la calle Belgrano 345 de General Villegas, contó que le resulta un gusto realizar este tipo de movidas ya que la respuesta es siempre masiva, no solo con clientes de la ciudad, sino de los pueblos y distritos vecinos.

El outlet que concluiría el jueves decidió estirarlo hasta el sábado 28 inclusive, sumándole prendas de todo tipo para niños pequeños, adolescentes y adultos, tanto hombres como mujeres, especialmente buzos y camperas de abrigo.

Para cada outlet, Ariadna y el equipo que la acompaña se preparan para una atención intensiva, especialmente al de los fines de semana donde la gente cuenta con más tiempo y lo aprovecha al máximo. Esta propuesta de Oker se ha convertido en un clásico y resulta muy esperada, tanto que cuando se dilata en el tiempo su anuncio, comienzan las consultas.

Quienes ya han pasado, pueden repetir, quienes aún no lo han hecho, están a tiempo.