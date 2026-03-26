Robaron una camioneta y varios millones de pesos en una estancia de General Villegas

El hecho ocurrió esta madrugada de hoy en la estancia San Jorge, ubicada en la estación el Día, entre Piedritas y Santa Eleodora, Partido de General Villegas.

No está claro aún cómo ocurrieron los hechos, pero trascendió que los ladrones se llevaron una camioneta Ford Ranger color gris y aproximadamente 17.000.000 millones de pesos que se encontraban en el interior de una caja fuerte.

Por estas horas personal de la Policía Rural se encuentra abocada a la investigación del hecho.