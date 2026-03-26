Los clubes de Germania y Villa Francia recibieron pelotas de fútbol entregadas por autoridades municipales
En Germania el club Juventud Unida (foto de portada) y el club Sarmiento recibieron pelotas de futbol que fueron entregadas por autoridades municipales pertenecientes al Ejecutivo, entre ellos,
Se realizó la entrega de pelotas al Club Sportivo Sarmiento y al Club Social Atlético Juventud Unida, ambos de la localidad de Germania, como así también al Club Social y Deportivo Villa Francia de Coronel Granada.
Antes se había hecho lo mismo con los de la ciudad cabecera, Pintense y Deportivo Pinto.
Em todos los casos asistieron el Director de Deportes, Livio Dovigo; acompañado por el Intendente Fernando Rodríguez, el Secretario de Coordinación Municipal, Delegaciones y Relaciones Institucionales, Emanuel Fidalgo; y el Secretario de Gobierno, Facundo Blanco.
Esta entrega se realiza en el marco de la Asistencia permanente a las Instituciones del distrito, en donde el objetivo es apoyar a todos los clubes con material deportivo, expresaron desde el Estado local.