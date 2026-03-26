Los clubes de Germania y Villa Francia recibieron pelotas de fútbol entregadas por autoridades municipales

En Germania el club Juventud Unida (foto de portada) y el club Sarmiento recibieron pelotas de futbol que fueron entregadas por autoridades municipales pertenecientes al Ejecutivo, entre ellos,

Se realizó la entrega de pelotas al Club Sportivo Sarmiento y al Club Social Atlético Juventud Unida, ambos de la localidad de Germania, como así también al Club Social y Deportivo Villa Francia de Coronel Granada.

Antes se había hecho lo mismo con los de la ciudad cabecera, Pintense y Deportivo Pinto.