En una comuna quitarán beneficios a todas aquellas familias y proveedores que tengan alguien con motos ruidosas (VIDEO)

El presidente comunal de María Teresa, una localidad del departamento General López, provincia de Santa Fe, Gonzalo Goyechea, anunció mediante una publicación en redes la determinante decisión que tomó su Gobierno con aquellos que circulan en motos causando problemas y poniendo en riesgo a vecinos de esa comunidad.

«En María Teresa todos los vecinos y vecinas estamos podridos de los que andan en motos con escapes libres», comienza diciendo el mensaje.

Luego describe los operativos que se realizan, a pesar de los cuales no logran terminar con el problema; y teniendo en cuenta que perseguir a los infractores para secuestrarles las motos pone en riesgo a terceros, hizo referencia a la decisión tomada.

En referencia a los motociclistas, a los que llamó estúpidos, sostuvo que además de considerarlos, hay que protegerlos para que no se lastimen, entre otras cosas por el uso de la salud pública que se debe hacer. «Pueden salir caros, aunque sean berretas», disparó con tono firme.

Luego ironizó con la frase «A vos te gustan los cortes, vas a tener cortes», y detalló que si el motociclista infractor tiene vínculos con el municipio los cortarán, si la familia los tiene porque son proveedores, beneficiarios de alguna ayuda, etc., serán cortados, no podrán sacar o renovar la Licencia de Conducir, entre otros límites que encontrarán quienes molesten con sus actitudes a bordo de las motos.

Goyechea explicó también que tratándose de una comunidad chica no será difícil identificarlos, por lo tanto se les harán multas tantas veces como sea necesario, sean o no interceptados, haciendo uso de esa característica de ciudad – pueblo.

Finalmente remató diciendo: «Jodete querido, vos jodes a todo el pueblo, nosotros te vamos a joder a vos».