Juró el nuevo Auxiliar Letrado de General Villegas

Se trata del Fausto Gazzera, proviene de Bahía Blanca donde se desempeñaba en una fiscalia de esa ciudad.

Le tomo iuramento este mediodía en la sede judicial de Trenque Lauquen el Fiscal General, Roberto Rubio. también estuvieron presentes los fiscales Fabio Arcomano y Manuel Iglesias, y el Ayudante de Fiscal local, Guillermo Carballo.

El nuevo funcionario mañana toma posesión de su cargo,

General Villegas no contaba con Auxiliar Letrado desde octubre del año pasado.

Con esta designación se completa el personal necesario para el funcionamientl de la Ayudantía, que cuenta además con un afministrativo. Eñ Auxiliar tiene amplias funciones de investigación y asistencia a las fiscalias.