Organizado por los tres clubes de fútbol y el municipio hoy en la Plaza Principal es «Todos JUNTOS por Andresito»

Hoy sábado 21 de septiembre desde las 14:00 hs. la Plaza Principal de General Villegas está colmada de propuestas lúdicas, musicales, deportivas y de otra índole con el único fin de recaudar para la operación que el próximo 4 de octubre enfrenta Andres Monterrosa, un niño de 12 años cuya esperanza está en lograr con esta intervención quirúrgica caminar con autonomía; «Esta operación significa para mi la libertad de mi movilidad», indicó en una entrevista con Distrito Interior esta semana.

Organizado por los tres clubes de fútbol, Eclipse, de quien partió la idea, Atlético, Sportivo y el municipio, esta Primavera será totalmente diferente.

La jornada inicia a las 14:00 hs. con danzas y bailes sobre el escenario y juegos deportivos y culturales, habrá un alto a las 16:00 hs. para poder ver en la pantalla led que se encontrará en el lugar, el clásico del fútbol argentino entre Boca y River, luego continuarán las actividades donde los aspirantes a Rey y Reina de los estudiantes harán su tradicional desfile, más tarde actuarán actuarán La Mezcla Mix y el cierre, se estima alrededor de las 21:00 hs. con Cumbia a Fondo.

Los clubes estarán a cargo de la cantina y se colocarán urnas para colaborar. Todo lo recaudado en su totalidad ira a Andresito.

Los organizadores que lograron con esta movida un hecho histórico al quedar de lado las rivalidades que el deporte, confían en que toda la gente acompañará, no solo se trata de solidaridad, sino de comunidad, una excelente oportunidad para «refundar» socialmente a General Villegas como distrito, ya que la invitación abarca a todos los vecinos de cada uno de los pueblos.

La organización dispuso también un espacio para juntar alimentos no perecederos que están relacionados con un evento que junto a otras instituciones, tal el caso de la Sociedad Rural, llevarán acabo. De éste solamente han hecho la petición que la gente que pueda done un alimento, sin más detalles para que no genere confusiones con la fiesta de esta tarde.

Si hay viento que no nos impida disfrutar de este encuentro histórico, todos los pronósticos indican una temperatura primaveral, por lo tanto el clima estará de nuestro lado, del lado de Andresito, comentó Eugenio Leporati, presidente del club Atlético en una charla con Distrito Interior.

Llegó el día y la Plaza que siempre resulta un punto de encuentro para un acto o una manifestación (los festejos de los logros deportivos como la Selección nacional se realizan en el centro) hoy tendrá otro sentido: Todos JUNTOS por Andresito.