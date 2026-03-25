«Si ven que su hijo llegó con un reel que no es suyo, por favor, devuelvanlo»

Esto ocurrió el pasado domingo en el Parque de General Villegas mientras familias se encontraban pasando un día al aire libre disfrutando de las instalaciones.

El damnificado contó a Distrito Interior con e fin de recuperar lo que le sustrajeron, alertar a que éstas cosas suceden, y pedir empatía para que no se vuelva a repetir.

«Fui a pasar el dia con mi familia y unos amigos, alquilamos un parrilla cerca de los baños del Parque Municipal, comimos un asado, pescamos; en fin disfrutamos un día maravilloso.

Tipo 17 horas desarmas las cañas y dejé arriba de la caja de pescar 2 reel.

Un niño y otro no tan niño se llevó uno … en ese momento no me di cuenta ya que no había nadie más que nosotros, y el que pasaba, disimuladamente lo agarro y se lo llevo.

Pido solidaridad a la familia si se dan cuenta que su hijo llegó con algo que no es de él o lo tiene es su poder, que por favor lo devuelva. Es un reel marca Shimano y tenía multifilamento».

Tras la descripción, el damnificado remarcó que no se trata del precio que tiene un reel, sino de la acción en si. No es justo que ante el menor descuido, un día que hasta ese momento había sido tal como lo planearon se vea arruinado por un ladrón.

Aclaró que no tiene nada para objetar del Parque, ni de la seguridad que había en el lugar, fue en un descuido, pensando que a nadie de bien se le ocurriría aprovechar una distracción para llevarse algo, sin embargo, evidentemente, hay gente que mientras unos disfrutan están esperando la ocasión para hacer de las suyas.

NdR: la foto que se exhibe es del reel sustraído.