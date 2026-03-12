La Municipalidad invierte $ 49.000.000 en el recambio de neumáticos en máquinas y vehículos

En la mañana del jueves 12 de marzo, la Municipalidad de General Villegas realizó la apertura de sobres de una licitación privada para la adquisición de neumáticos nuevos, que serán destinados al recambio de los utilizados en unidades de la Dirección Vial y de las delegaciones municipales, muchos de los cuales presentan deterioro y desgaste producto del uso intensivo y las reparaciones acumuladas.

El acto administrativo tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y fue encabezado por la subsecretaria de Gobierno, Maira García y el director de Obras Públicas, Marcelo Elgue, acompañados por personal de la Oficina de Compras y representantes de las empresas oferentes.

La convocatoria fijó un presupuesto oficial de $48.826.000 (cuarenta y ocho millones ochocientos veintiséis mil pesos) y un plazo de entrega de 45 días para la provisión del equipamiento solicitado.

En el marco del procedimiento se presentaron cuatro oferentes con sus respectivas propuestas económicas. Neumáticos Villegas cotizó un presupuesto total de $40.282.374 (cuarenta millones doscientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cuatro pesos); Roberto F. Balaudo, $38.258.414 (treinta y ocho millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos); Juan A. Jayo, $55.520.000 (cincuenta y cinco millones quinientos veinte mil pesos); y Leticia L. Morra, $39.598.000 (treinta y nueve millones quinientos noventa y ocho mil pesos).

La documentación presentada será analizada de acuerdo con la normativa vigente para avanzar posteriormente en la adjudicación correspondiente y garantizar la disponibilidad de neumáticos necesarios para el funcionamiento del parque vial municipal, clave para sostener las tareas de mantenimiento y mejora de la red de caminos rurales del distrito.