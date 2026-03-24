El público superó las expectativas en las carreras de caballos de General Villegas (VIDEO)

Por boletería pasaron unas 630 personas que pagaron su entrada, a eso se le deben sumar los menores, y otros que no abonan, por lo que el número de concurren estuvo por encima d elo esperado, teniendo en cuenta la suspención del día de ayer domingo, por cuestiones meteorológica, y que por esa razón algunos caballos mencionados en el programa no pudieron estar.

Este día lunes, para el que se reprogramaron las carreras, es no laborable, por lo tanto mucha gente debió trabajar, pero aún así la cantidad de gente en el hipódromo municipal colmó las instalaciones y disfrutó de un día ideal.

Este resultado entusiasma al organizador que volvió luego de varios años a ser el programador en General Villegas y a la Comisión que desde noviembre del año 2024 no realizaba una jornada hípica.

La próxima, segunda del año, tiene fecha, el 31 de mayo.

Los organizadores locales, que están muy conformes con el resultado, adelantaron que esta respuesta les permite pensar en llevar a cabo algunas obras previstas para mejorar las instalaciones, como un baño para damas, y una rotonda en el predio que mejorará la circulación.

Finalmente, Marcos Cangas, y Federico Tous, miembros de la Comisión que dialogaron con Distrito Interior destacaron el movimiento que el turf genera de manera directa e indirecta en la ciudad, por lo que se mostraron entusiasmados con la próxima fecha, lo que permitirá mantener una regularidad en el año recuperando la actividad.