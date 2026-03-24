Dos accidentes, uno fatal, en la R33, con diferencia de 10 minutos entre si

Fue una tarde trágica entre América y Trenque Lauquen donde ocurrieron 2 accidentes, en uno de los cuales hubo una víctima fatal, informó Data Trenque.

Una mujer de 33 años con residencia en la localidad de 30 de Agosto murió en un accidente sobre la R33, cerca de Cuero de Zorro, cuando el auto que conducía chocó contra un camión con acoplado que venía de frente.

El hecho ocurrió hoy lunes 23 alrededor de las 18 horas en ruta nacional 33 a la altura del kilómetro 340 donde intervinieron un camión marca Volkwagen con acoplado, cargado con maíz, conducido por MARIO BLOCK (46), oriundo de Córdoba, cual circulaba sentido Córdoba – Bahía Blanca y un rodado marca Fiat Cronos conducido por PAMELA IBAÑEZ RACHI (33) oriunda 30 de Agosto que circulaba 30 de Agosto a Rivadavia.

La ruta permaneció cortada mientras que los investigadores intentan dilucidar el mecanismo del accidente.

La mujer falleció al momento del impacto mientras que el transportista resultó ileso.

Segundo accidente

Con 10 minutos de diferencia ocurrió un segundo accidente en la misma traza la altura del kilómetro 325, cuando un automóvil marca Fiat modelo Palio conducido por Silvia Edith Zubiri, de 66 años, despistó y volcó.

La conductora es oriunda de General Pico, provincia de La Pampa, quien circulaba en sentido Trenque Lauquen hacia Rivadavia.

El rodado quedó sobre la banquina y la conductora resultó ilesa.

Intervino la Policía de la Comisaría Primera, Patrulla Rural y Vial Trenque Lauquen, junto a los bomberos voluntarios Trenque Lauquen.