El agua avanza cargada hacia el Río V, en estas condiciones no habría riegos (VIDEO)
Las imágenes que acompañan esta publicación fueron registradas ayer por la tarde en dos lugares de la zona, la laguna de Onagoity y el camino que conduce desde ésta hacia Larroudé.
El caudal luce cargado, quizá más que en otras oportunidades cuando la masa hídrica ha avanzado en condiciones similares a las actuales. «Si no hay una mano negra, no debería haber inconvenientes porque corre», expresó un conocedor del lugar que en otras oportunidades ha participado activamente en el retiro d ela leche cuando hubo inundaciones.
Versiones existen muchas, y en mayor cantidad especulaciones acerca de este fenómeno que, en un principio se anunció y está comenzando a suceder.
Las imágenes fueron generadas por Daniel carle, quien se desempeña como Director de Servicios Urbanos y de Personal en la Delegación de Emilio V. Bunge, aunque lo hizo de manera particular, como una manera de monitorear el avance del agua, y llevar tranquilidad a los vecinos y productores dado que se especula con las consecuencias que la zona podría tener donde el Rio V pasa.