Charlas sobre tecnología: ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste de verdad? (VIDEO)

Ezequiel Vincent, que además de ser profesor de los cursos de IA, es el Coordinador del Polo Tecnológico de General Villegas, volvió a captar la atención de los oyentes de FM Peregrina (92.9) al abordar de manera didáctica y clara las particularidades de la tecnología en todas sus formas.

Esta vez el disparador fue el tiempo que llevamos sin aburrirnos, y las razones por las cuales eso sucede, cuando años atrás, quizá un par de décadas, era común que sintiéramos aburrimiento.

Hoy, atravesados por el celular, esa sensación prácticamente no existe, pero cuánto nos quita o cuánto nos da.

Esta publicación es un tiempo para dedicarnos y permitirnos conocer una mirada diferente y adelantada de un fenómeno que nos domina y no lo sabemos, o no queremos admitirlo. No es el fin de los tiempos, no es lo peor que nos puede pasar, pero entendido, es una posibilidad para ganar calidad de vida, especialmente junto a los afectos más cercanos.

En definitiva, otra columna que vale la pena prestarle atención.