Vialidad retiró el pasto, niveló e intervino en las banquinas del cruce las R33 y R188 en General Villegas
Este jueves personal de Vialidad nacional trabajó durante la jornada en el cruce de las Rutas 188 y 33.
La tarea más visible fue el retiro del pasto de los canteros centrales para la nivelación de la tierra que quedó a la altura de los cordones.
A su vez emparejaron las banquinas y cortaron el pasto.
Son trabajos de mantenimiento, expresó el personal a Distrito Interior ante la consulta en el lugar.
Lo mismo le corresponde al cruce de las R226 y R33.
Hagan una rotonda karaduras !! nivelar el pasto ??? pero que pavada