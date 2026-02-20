Vialidad retiró el pasto, niveló e intervino en las banquinas del cruce las R33 y R188 en General Villegas

Este jueves personal de Vialidad nacional trabajó durante la jornada en el cruce de las Rutas 188 y 33.

La tarea más visible fue el retiro del pasto de los canteros centrales para la nivelación de la tierra que quedó a la altura de los cordones.

A su vez emparejaron las banquinas y cortaron el pasto.

Son trabajos de mantenimiento, expresó el personal a Distrito Interior ante la consulta en el lugar.

Lo mismo le corresponde al cruce de las R226 y R33.