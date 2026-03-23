Lic. Silvia Diumenjo: «Uno se jubila de un trabajo, no de la vida» (VIDEO)

La Lic. Silvia Diumenjo abordó en su columna semanal sobre Salud Mental, en FM Peregrina (92.9), un tema que atraviesa a buen aparte de la sociedad, y un momento de la vida a la que la mayoría llegará.

La edad madura, también llamada la tercera edad, esa etapa que se considera la última de la vida, biológicamente hablando, porque a partir del aumento en la expectativa de vida, muchas cosas han cambiado. Por esa razón la psicóloga no duda en asegurar que uno cuando se jubila lo hace de un trabajo, no del deseo, de la vida en general.

Con claridad explica de qué manera impacta en la smujeres, y en los hombres; a ellas se les nota más en lo físico, sin embargo, la mujer explota su lado social, lo aumenta, mientras que el hombre tiende a aislarse.

En esta charla la profesional orienta, con su análisis, la dirección y el modo en que las personas deben prepararse para ese momento, y estando en éste, cómo llevarlo adelante, logrando disfrutar el hoy que es inevitablemente lo único concreto que se tiene.