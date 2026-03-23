Flavio Arriba asumió como concejal por Coronel Granada en reemplazo de Celia Gariboldi

El pasado miércoles 18 de marzo, Flavio Arriba, juró la banca que ocupa en reemplazo de Celia Gariboldi, quien solicitó licencia para continuar desempeñándose como Directora de Cultura.

El flamante edil incursionó por primera vez en política, invitado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrea, quien además conduce el espacio político pintense, y el Delegado de la localidad, Valentín Marcolini.

Oportunamente Arriba, que se reconoce de procedencia radical, dijo que se sintió atraído por el modelo de Gobierno de General Pinto, y que luego de haber integrado diferentes instituciones intermedias en Granada, sentía que era el momento de hacer un aporte desde otro lugar, reafirmando su pensamiento que para transformar el lugar en el que vive, hay que involucrase y hacerlo desde adentro, por otra parte la propuesta que le hicieron, lo sintió como un reconocimiento por su compromiso con la sociedad.

En las elecciones pasadas, por primera vez el oficialismo ganó las elecciones en el lugar.

Antes d ela jura y cuando el pedido de licencia tuvo tratamiento, el concejal por la UCR, Juan Pablo García, adelantó su voto de abstención, al argumentar que no estaba de acuerdo con las candidaturas testimoniales, aduciendo que la de su par del oficialismo tenía esas características, aunque no encontró legalmente algún impedimento para que lo hiciera; al mismo tiempo reconoció en Gariboldi un buen desempeño en el área en el que continuará.

Gariboldi, en contrapunto con lo expuesto dijo que forma parte de un proyecto político, y que al igual que el resto de los integrantes de la Lista que integró, y a través de la cual llegó al Concejo, lo hizo convencida del lugar desde donde le solicitó a la comunidad el voto para continuar trabajando. Desde el área en el que continuará, tiene cosas pendientes por concretar y es donde la requieren, por eso procedió a solicitar licencia; por otra parte, aseguró que todos los que como ella formaron la Lista están capacitados para un eventual reemplazo, como ocurre con Arriba.

Tras la votación en la que toda la oposición se abstuvo, predominó el voto oficialista y se produjo el cambio desde ese mismo día.