Se conmemorará en General Villegas el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con diferentes actividades

Lo lleva a cabo como cada 24 de marzo la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia local; en esta oportunidad en el marco del 50° Aniversario y bajo el lema «A 50 años del golpe, seguimos sembrando memoria».

El inicio de las actividades está previsto el martes desde las 15 horas

* Plantación del Árbol de la Memoria, en el Museo Histórico Regional, luego se realizará desde el lugar una caminata hacia la Plaza Principal donde se completará lo previsto.

* Pintada de pañuelos, en la Plaza Principal

* Colocación de mosaicos en establecimientos educativos.

* Bordado de pañuelos, en el Paseo de la Memoria.

* Festival musical con artistas locales.

La invitación es abierta a toda la comunidad.