Hay tiempo para inscribirse en el 3° Concurso de Mujeres Asadoras en General Villegas

El tercer episodio de esta propuesta conjunta entre la Peña la Guardería del Cuita y la Municipalidad de General Villegas se realizará el próximo domingo 29 de marzo en e Parque Municipal.

Previsto inicialmente para este fin de semana, por cuestiones climáticas, se decidió postergarlo una semana, lo que da la posibilidad de inscribirse, para ello deben comunicarse al 3388 438816, allí conocerán las condiciones para participar.

El evento tendrá lugar en una de las calles que rodea al campo de domas, y contará con artistas en vivo como Mónica León, Marta Moreyra y Anita Bottega; también artesanos y emprendedores.

El evento inicia a las 10 horas y se extiende hasta las 16, las asadoras podrán vender la carne con la que participaron.

Los premios serán en efectivo y habrá reconocimientos.

La entrada es libre y gratuita, por lo que además el público podrá llevar sus equipos de mates y reposeras para disfrutar todo el día.

Hasta el momento hay 10 parejas inscriptas de diferentes lugares de la región, Ameghino, Laboulaye, Jovita, Santa Rosa.