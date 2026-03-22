General Villegas: no tuvieron en cuenta el viento

Una de las históricas columnas de alumbrado que se encuentran alrededor del círculo central en la Plaza Principal cayó contra el piso al tener colgado un pasacalle.

El efecto del viento derribó y destruyó la farola que fue arrancada de su base.

Allí se desarrollará durante el fin de semana una campaña evangélica que ayer por las condiciones del tiempo meteorológico no pudo realizarse, por lo que tendría lugar hoy.

La permanencia del pasacalle provocó este daño que fue advertido a Distrito Interior por un lector, dado que en esas condiciones representa un peligro.