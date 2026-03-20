La ciudad de General Villegas celebró hoy los 138 años de su fundación

En el marco del 138° aniversario de la ciudad, la Municipalidad de General Villegas realizó el acto protocolar reunió a autoridades, instituciones y vecinos en una jornada atravesada por la memoria colectiva, el sentido de pertenencia y el compromiso con el futuro.

Este viernes a las 10 horas se llevó a cabo el acto protocolar por el 138° aniversario de la ciudad de General Villegas, que se conmemora el 21 de marzo. Debido a las condiciones climáticas, la ceremonia se desarrolló en el Hall del Palacio Municipal.

Participaron banderas de establecimientos educativos e instituciones intermedias, representantes de entidades de bien público, funcionarios, concejales, consejeros escolares y vecinos.

La bandera nacional fue portada por representantes de Bomberos Voluntarios de General Villegas, Policía Comunal y alumnos de establecimientos educativos y escuelas de danzas, mientras que el izamiento estuvo a cargo del intendente municipal, Gilberto Alegre; el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Pascual; la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; la inspectora jefe Distrital, Susana Garat; y la presidenta del Consejo Escolar, Karina Gianolio.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino y de la bendición a cargo del Padre Tomasz Wargocki, se dirigieron a los presentes la inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Cintia Ruiz, y el intendente municipal, Gilberto Alegre. La jornada incluyó además una representación artística de la Escuela Municipal de Folklore y Tango, dirigida por el profesor Gastón Courreges.

En primer término, Cintia Ruiz destacó el valor simbólico de la fecha y el entramado social que define a la comunidad: “Hoy celebramos con orgullo los 138 años de nuestra querida ciudad de General Villegas”, afirmó, y subrayó que cada aniversario permite “mirar nuestra historia y reconocer el esfuerzo de quienes fueron construyendo esta comunidad”.

En ese sentido, remarcó la importancia de proyectar el presente hacia adelante: “Hacer memoria no es quedarse en el pasado, es cuidar el presente y defender el futuro”, expresó, poniendo el foco en la construcción colectiva.

Asimismo, Ruiz hizo hincapié en la identidad local al señalar que “General Villegas no es sólo un territorio, sino una trama viva de historias compartidas”, donde el sentido de pertenencia se construye en lo cotidiano, en las instituciones y en los vínculos comunitarios.

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre invitó a reflexionar sobre el significado de la conmemoración: “Celebrar todos los años la creación de nuestra ciudad es un desafío para pensar y preguntarnos por qué hacemos estos actos”, sostuvo al inicio de su mensaje.

En esa línea, vinculó pasado y presente al afirmar que “nosotros somos el acto de aquellas generaciones que vieron en este lugar una potencia”, destacando la continuidad histórica del desarrollo local.

Además, el jefe comunal puso el acento en las nuevas generaciones: “Hoy nosotros somos nuevamente una potencia. La pregunta es: potencia de qué. Somos el resultado de aquellos que soñaron Villegas y hoy debemos ser potencia de su futuro”, planteó convocando a pensar el rol de los jóvenes en la construcción del porvenir.

En relación a la educación y la responsabilidad social, destacó el esfuerzo cotidiano por brindar oportunidades de formación en la ciudad y dirigiéndose a los jóvenes expresó que “hemos logrado abrir carreras universitarias de grado para que nadie diga que no se puede estudiar porque le falta dinero. Ustedes tienen el desafío de aprovechar lo que tenemos”.

Finalmente, Alegre remarcó la necesidad de una construcción colectiva sostenida: “Tenemos que trabajar todos unidos para brindarles a los jóvenes el futuro que pretenden”, concluyó, reafirmando el compromiso de la gestión con el desarrollo de la comunidad.

El homenaje puso en valor la memoria, la identidad y la proyección de General Villegas, en un nuevo aniversario que convocó a toda la comunidad a ser partícipes del crecimiento de la ciudad.