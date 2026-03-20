ÚLTIMA NOTICIA: volcó una camioneta en la R226 entre General Villegas y Tres Algarrobos

El siniestro se produjo este mediodía en el kilómetro 602, de la traza nacional, entre nuestra ciudad y Tres Algarrobos.

Una camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre de 40 años, al que acompañaba otro, de 38, despistó hacia la banquina, volcando en el préstamo con las cuatro ruedas hacia arriba.

No se determinó la causa del accidente, pero quedó descartada la participación de otro vehículo.

Ambos ocupantes, de Villa Constitución, Santa Fé, no sufrieron lesiones.