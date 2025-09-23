Alegre anunció que en octubre su espacio acompañará al Gobernador Kicillof (VIDEO)

Tras una reunión con el gabinete donde evaluaron las elecciones, Alegre dijo que el resultado tiene motivos para festejar, dado que su espacio fue a las urnas con las expectativas de aumentar el número de bancas en el Concejo Deliberante, lo que lograron obteniendo un número importante.

Así mismo, lo hicieron con las razones que llevaron a SOMOS a no ser la fuerza política más votada en septiembre en el distrito que gobierna, por lo que de manera casi unánime, decidieron acompañar el próximo mes de octubre al Gobernador Kicillof.

El mandatario villeguense hizo este anuncio a través de un video al que no le agregó dato alguno acerca de su postura tantas veces declarada de que su límite político era el kirchnerismo. Tampoco se refirió a la posibilidad que existiría de sumar sus bancas al bloque Fuerza Patria, o que al menos una de las bancas electas por el peronismo se sumen a sus representados a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos ediles.