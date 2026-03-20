En operativos en la vía pública se identificaron a más de 300 personas, informó la Policía Comunal de General Villegas

El sub comisario Aldo varas, Jefe de la Estación Policial, informó que en el día de Ayer Jueves 19 de marzo el personal local, coordinó operativos varios e intensificación de controles en la ciudad cabecera, los que se contaron con la colaboración de efectivos de la Policía Vial de General Villegas, Guardia Urbana Municipal, grupo de Apoyo Departamental (GAD) y Personal de D.D.I. T.D.I. (Personal de Drogas Ilícitas.

Se identificaron casi 300 personas, detestándose una de ellas con pedido ACTIVO de Requerimiento Judicial, secuestros de vehículos, infracciones varias e incautaciones por actuaciones por Infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes) lográndose el secuestro de marihuana que estaba en poder de un ciudadano.

Varas recordó a la comunidad la importancia de la colaboración conjunta de todos los vecinos, a los fines de continuar con la tarea preventiva para mantener la tranquilidad en el distrito de General Villegas.