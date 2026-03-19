La Parroquia de General Pinto invita a celebrar el Patrono con un cierre popular

Este jueves 19 de marzo, la ciudad cabecera celebra su Patrono, San José.

La actividad iniciará a las 19 horas con una procesión desde el barrio San José, en la esquina de Hipólito Irigoyen y Alberdi, lugar donde se encuentra la ermita. De allí se caminará hasta la Parroquia donde se realizará la misa, con la bendición de herramientas y las manos.

Al finalizar, y es esta la novedad, en el frente del templo habrá un encuentro con música y danzas folklóricas con servicio de cantina, un cierre popular, con alegría, y la intención de reunir a la familia.