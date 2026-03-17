El termo debajo del asiento del auto siniestrado en la R33, un error que no se debe cometer al circular

El domingo por la mañana un joven de 33, de Piedritas, que viajaba solo hacia esa localidad a bordo de un Volkswaguen Gol, colisionó contra un carretón tirado por un camión que transportaba maquinaria agrícola. La causa: se quedó dormido.

Como informáramos oportunamente los bomberos tanto de General Villegas como de Piedritas debieron trabajar varios minutos hasta poder sacar del habitáculo al conductor que se encontraba con las piernas aprisionadas, para ello fue necesario el uso de herramientas neumáticas como tijeras de corte y expansoras.

Una vez retirado fue trasladado al hospital donde se constató que solamente había sufrido un corte en uno de sus brazos.

Superadas las tareas realizadas sobre el vehículo, Distrito Interior que permaneció en el lugar, en una charla con el hermano mellizo de la víctima éste indicó un detalle que habría sido determinante para las complicaciones que se presentaron al extraer al conductor.

Debajo de su asiento, como se aprecia en la foto, se encontraba un termo, elemento que claramente se observa trabado debajo, impidiendo el desplazamiento hacia atrás, incluso, parece que la guía está torcida. Más allá de cualquier especulación, el asiento no cedió.

No quedándonos con esa versión, consultamos a una de las autoridades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de General Villegas, quien sin estar al tanto de la situación, no dudó en afirmar que no solamente es algo totalmente posible, sino que no debe haber elementos de ese tipo sueltos en el habitáculo mientras se viaja, porque en caso de un vuelco, puede ser un arma letal para los ocupantes.

En ese sentido ejemplificó que se suele llevar los extintores debajo de los asientos, los que no solo pueden actuar como ocurrió con el termi, sino que pueden activarse provocando la asfixia y muerte.

Reconociendo la importancia de destacar lo ocurrido en el accidente del Gol, instó a que se insista en concientizar acerca de los peligros que representas este tipo de descuidos, que suelen ser producto del desconocimiento.