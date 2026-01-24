Fuerte tormenta en General Villegas descargó más de 50 milímetros en apenas unas horas

Alrededor de la 1:30 de esta madrugada avanzó sobre el distrito una inesperada tormenta con actividad eléctrica y por momentos fuertes ráfagas de viento.

Desde entonces, en que se desató una intensa lluvia, cayeron 51 milímetros hasta las 8 de la mañana (dato de balanza Alicia Ines).

En otras localidades del distrito

Elordi 45 mm.

Banderaló 16 mm.

Villa Sauze 35 mm.

Santa Regina 65 mm.

Piedritas 38 mm.

Coronel Charlone 42 mm.

Emilio V. Bunge 40 mm.