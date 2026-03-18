«Ahora la Gestión está como quería, por eso me decidí a ser el candidato a intendente para el 2027» (VIDEO)

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, pasó por los estudios de FM Peregrina (92.9) donde se refirió a diferentes temas desde una óptica de análisis y crítica.

Días pasados Alejandra Matellán, una de las funcionarias de su riñón, a quien en varias oportunidades además de reconocerle las condiciones para el área en la que se desempeñaba, dijo estimarla de manera personal, le presento la renuncia indeclinable; tras ella, por pedido del intendente se fue uno de los Directores que dependían de Matellán.

Alegre sostuvo que muchos de los movimientos que se están dando en el personal responden al control que comenzaron a ejercer, con el que lograron ahorrar en lo que va del año, solamente en horas extras, $ 25.000.000.

Este cambio que está directamente relacionado con el desembarco de Valeria Iglesias en la Secretaría de Gobierno, le permite, entre otras medidas adoptadas, haber decidido ser el candidato a intendente para el 2027. Hoy se encuentra enrolado en el espacio del Gobernador Kicillof.

Otros temas fueron la clínica Modelo, de la que dijo no haberse reunido con los accionistas como desde el efector de salud privado que se encuentra al borde de la quiebra habrían dejado trascender. Aseguró que la Municipalidad no puede comprarla y que personalmente tampoco lo haría.

En un pasaje de la charla se refirió a los terrenos sociales, que pronto habrá más a la venta, oportunamente explicó los alcances del método de venta, confirmando que aproximadamente una decena fueron entregados a personas sin recursos, en ese punto fue un tanto crítico de los empleados que deben evaluar algunas situaciones para determinar si los requirentes están o no aptos para acceder, pero, sostuvo, a la hora de comunicarles no lo hacen, generando conflictos.

Finalmente repaso lo que en materia de Educación se está llevando a cabo en el distrito, no solamente en la incorporación de nuevas carrera, sino también en lo edilicio. Al respecto dijo que, dada la importancia que los oficios están teniendo en el presente, y mucho más en el futuro, están gestionando ante la provincia para recuperar 50 horas que se le habían cedido para el Centro de Formación Laboral al distrito de Carlos Tejedor por que del mismo modo que aumentó la oferta, está sucediendo con la demanda, incluso desde los pueblos.