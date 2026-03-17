Integrantes de la comunidad menonita volcaron en General Pinto

El accidente se produjo esta mañana a la altura dw Pazos Kanki, entre Pinto y Granada, sobre la R 188.

El conductor de la Toyota Hilux perdió el control bajo la intensa lluvia.

A este fenómeno natural se le debe agregar el estado del asfalto, deformado, que acumula agua en la superficie.

Los ocupantes, dos hombres y dos mujeres mayores de edad, que tenían como destino Ezeiza, provenientes de San Luis, no sufrieron heridas, aunque preventivamente fueron trasladados al hospital desde donde continuarían a destino.