Rige el Alerta Naranja para toda la zona esta mañana

El Servicio Meteorológico nacional adelantó para la mañana de este martes un Alerta Naranja para el noroeste bonaerense que abarca, entre otros, los distritos de General Villegas, General Pinto, Ameghino y Carlos Tejedor.

Inicialmente fueron 3 milímetros los caídos, desde las 7:55 horas, diluvia en General Villegas.

En algunas localidades el Alerta es solamente Amarillo.

Naranja:

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Amarillo:

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.