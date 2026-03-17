Despistó un camión en uno de los tramos más resbaladizos entre Piedritas y Bunge

Esta mañana se produjo el despiste de un camión en el acceso que une ambas localidades del distrito de General Villegas, conocido también como la Ruta 26.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 6; el camión que tiraba un semirremolque térmico salió de la traza, y al hacerle tijera, quedó, como se observa, sobre la banquina sin posibilidades de salir por sus propios medios. Circulaba en sentido Piedritas – Bunge.

El conductor, un hombre de 31 años, domiciliado en Pigüé, resultó ileso.

El lugar presenta una superficie extremadamente resbaladiza que vuelve inestable la circulación, aumentando su peligrosidad los días de lluvia.

Trabajaron bomberos y personal policial de Piedritas, con colaboración del Destacamento Vial de Cañada Seca.