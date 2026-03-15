Cinematográfica persecución por la R7, lograron interceptar al chofer cuando reventó el motor del camión

El llamado de personas que transitaban por la Ruta Nacional 7 cerca de Aaron castellanos advierte sobre la circulación de un camión con caja térmica que zigzagueaba sobre el asfalto, poniendo en riesgo a los vehículos con los que se cruzaba.

Alertada la Policía de Seguridad Vial, Destacamento Iriarte, intentó detenerlo pero fue evadida por el chofer que se dio a la fuga, a alta velocidad.

A partid de ese momento se inició una persecución que incluyó a policías de la comisaría de Alberdi, Patrulla Rural de Vedia y el Destacamento Vial Junín, y se determinó un operativo cerrojo.

El camionero continuó desoyendo las advertencias, circulando de manera temeraria por varios kilómetros hasta que a la altura de la localidad de Leandro N. Alem donde detiene la marcha, obligado por la rotura del motor.

En el lugar, rodeado, fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia. Se le realizó el test de alcoholemia, dando negativo; no obstante la autoridad judicial determinó la extracción de sangre para descartar o confirmar si se encontraba bajo los efectos de alguna droga. El camión y el sujeto contaban con toda la documentación obligatoria para circular, al día.

El camionero, domiciliado en Sarandí, que transportaba productos cosméticos para una conocida marca, quedó bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada de General Pinto que dispuso mañana lunes comparezca en la primera audiencia.

De acuerdo a lo que se desprende de averiguaciones, el aprehendido, habría estado atravesando una situación personal de índole conyugal que lo alteró hasta proceder del modo descripto.