José Luis Espert bajó su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

El dirigente anunció su retiro de la carrera electoral de octubre en medio de una creciente presión política y mediática por el caso de su cercanía con Fred Machado (foto interna). Las acusaciones por presuntos hechos de corrupción erosionaron su imagen y complicaron su estrategia electoral.

El anuncio se conoció a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una «operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas».

«Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla», inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.

Por estas horas, sería un hecho, su reemplazante sería Diego Santilli, tercero en la Lista de LLA en la provincia de Buenos Aires.

El comunicado con el que Espert comunicó su renuncia