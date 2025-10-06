José Luis Espert bajó su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

  1. Romina dice:
    5 octubre, 2025 a las 10:20 pm

    Lo mismo tendrían que hacer todos los funcionarios de la libertad avanza!! Defienden este gobierno corrupto… como les da la cara para salir a la calle… vergüenza total!!!!

  2. Rocio dice:
    5 octubre, 2025 a las 10:25 pm

    Esperamos el comunicado de avanza villegas… como es defender lo infendible? Tanto pesa un puesto político?? Tanta es la necesidad de estos personajes que defienden esto?? Foto de aquí y foto de allá… los villeguense tenemos memoria aa! Por siempre

