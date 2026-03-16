URGENTE: volcó un acoplado cargado con girasol, las semillas se encuentran sobre la R33 entre Villegas y Piedritas

Importante despliegue de las unidades que intervienen en emergencias se dirigen hacia la Ruta Nacional 33 en dirección a Piedritas donde, de acuerdo a datos aportado por testigos, volcó un acoplado derramando su carga, semillas de girasol en el asfalto.

Dado lo reciente, ocurrido a las 21:10 horas, las personas señalizaban con las linternas de los celulares para evitar accidentes hasta la llegada de Bomberos o Policía. (imagen meramente ilustrativa)