General Villegas: los padres y madres del Grupo Renacer restauran su mural con «pinceles de amor»

El Grupo Renacer es un espacio de encuentro para padres y madres que enfrentan la muerte de un hijo.





La ayuda que proporciona es mutua y fue fundado en 1988 en Río Cuarto, Córdoba, por Alicia Schneider y Gustavo Berti, tras la pérdida de su hijo Nicolás. Desde entonces, se ha expandido por todo el país y otros continentes, ofreciendo un espacio donde padres y madres pueden encontrar contención, sentido y esperanza a través del acompañamiento mutuo.

En General Villegas tiene presencia desde hace años, y esta actividad que se lleva a cabo este domingo, postergada por mal clima días pasados, no solo implica una mejora estética en el mural que se encuentra sobre la calle Roca, sino también la oportunidad de reencontrarse con quienes formaron parte del proyecto original y de integrar a nuevas generaciones.

La jornada es participativa y abierta, priorizando el encuentro y el trabajo compartido.

TE INVITAMOS PARTICIPAR DE UN NUEVO PROYECTO «RESTAURAR MURAL». ESPERAMOS A TODAS AQUELLOS PADRES QUE PARTICIPARON EN LA CREACIÓN Y CON TODO NUESTRO AMOR ESPERAMOS A LOS NUEVOS.

ESTAREMOS EL DÍA 7 DE MARZO DESDE LAS 07:30 A 18:30 ,ESQUINA ROCA Y HUMBERTO COMPAGNUCCI, BARRIO HOSPITAL.

REQUISITOS,LLEVAR PINCELES LLENOS DE AMOR.POR AMOR A NUESTROS HIJOS. TE ESPERAMOS