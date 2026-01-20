ESTA MADRUGADA: volcó un camión en la R33, viajaba cargado con gaseosas y alimento para mascotas

El despiste y vuelco se produjo alrededor de las 5 de la madrugada en el kilómetro 419, entre General Villegas y América, en esa dirección, distante a unos 12 kilómetros de Villegas.

El chofer, de General Pico, dijo que el estado de la traza, por sus deformaciones, le sacó el camión desviándolo hacia la banquina.

Al intentar volver al asfalto se produjo el vuelco que dejó la cabina totalmente dañada y chasis y acoplado volcados sobre uno de los laterales, el chasis quedó «mirando» hacia la ruta y el acoplado hacia el alambrado, en ambos casos con la carga desparramada por completo. El chasis transportaba gaseosas y el acoplado alimento para mascotas.

El conductor pudo salir por sus propios medios y recibió asistencia inmediata del SAME sobre la ambulancia, permaneció en el lugar, dolorido en una de sus piernas, pero sin lesiones a la vista.

Intervienen Bomberos Voluntarios y personal policial de Vial y Comunal.

El tránsito continuó circulando sin inconvenientes.