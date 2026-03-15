Marrafino abierto hoy domingo: «Queremos que la gente venga sin el apuro del horario o del trabajo los días de semana, los esperamos a todos»

Hernán Marrafino, titular d ela firma que lleva como nombre su apellido, contó las razones de abrir este fin de semana tanto el sábado como hoy domingo.

La baja en las tasas de interés, la posibilidad de cuotas fijas, y sobre todo la baja en el valor de lso usados les permite pro 15 días disponer de esta posibilidad para la gente.

La invitación es para toda la zona, aprovechando el fin de semana donde no hay tanto apuro con el reloj puedan acercarse y conocer todas las chances con las que contamos actualmente para que puedan acceder o cambiar el auto, la camioneta o un utilitario, comentó.

Esta tarde las agencias que se encuentran sobre la calle Mitre, tanto la habitual, como la de FIATA , JEEP y RAM, están abiertas al público funcionando de manera normal.

Conocé los detalles de las oportunidades que brinda Marrafino