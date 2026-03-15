El Río V desbordó entre Córdoba y San Luis por lo que se espera una importante crecida en su paso por Banderaló (VIDEO)

Las imágenes que acompañan a esta publicación fueron compartidas en las redes de FM San José, de Santa Regina, luego de ser registradas en el camino vecinal que une las localidades de Villa Valeria, en Córdoba, con Justo Daract, en San Luis.

Un tramo se encuentra cortado por el agua debido al desborde de un afluente del Río V.

Dada esta situación, teniendo en cuenta su curso aguas abajo se espera que en breve el cauce en su paso por Banderaló y Villa Sauze se vea notablemente aumentado.